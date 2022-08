Kryeministri publikon shifrat: Ja si është rritur numri i vizitorëve të huaj në Shqipëri…

Kryeministri Edi Rama ka ndarë në Facebook disa shifra që dokumentojnë numrin e vizitorëve të huaj krahasuar me një vit më parë.

Rama shkruan se nuk janë llogaritur këtu turistët nga Kosova, të cilët prej 1 qershorit hyjnë lirisht pa ndaluar në kufirin tonë.

Sipas shifrave, që ka publikuar Rama, numri i vizitorëve në muajin korrik krahasur me një vit më parë është rritur me 21.9%. Numri i turistëve në gusht, ndryshe nga viti që lamë pas është rritur me 45%.

“Ja si janë rritur vizitorët e huaj të Shqipërisë turistike në muajt qershor e korrik, si edhe në 7 ditët e para të gushtit.

*nuk llogariten këtu shtetasit e Kosovës, të cilët prej 1 qershorit hyjnë lirisht pa ndaluar në kufi”,– shkruan Rama.