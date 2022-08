Zbulohen oraret e javës së parë të Kategorisë Superiore, ja dueli që do ngre siparin…

Dueli mes Kukësit dhe Tiranës do të ngrejë siparin e sezonit të ri të Superiores. Kjo përballje interesante është planifikuar të luhet të premten e 19 gushtit në orën stadiumin “Kukës Arena”.

Ditën e shtunë do të ketë dy përballje të tjera ku po në 17:00 do të jetë përballja Erzeni-Vllaznia. Më datën 20 do të luhet gjithashtu edhe Partizani-Egnatia në “Elbasan Arena” në orën 19:30.

Java e parë do të mbyllet me dy përballjet e tjera Laçi-Teuta dhe Bylis-Kastrioti. Të dyja ndeshjet do të startojnë në orën 17:00 dhe do të jenë ato që do të ulin siparin e javës së parë të Kategorisë Superiore.

Java e parë

E premte 19/08/2022

Kukësi-Tirana 17:00

E shtunë 20/08/2022

Erzeni-Vllaznia 17:00 (Durrës)

Partizani-Egnatia 19:30 (Elbasan)

E diel 21/08/2022

Laçi-Teuta 17:00

Bylis-Kastrioti 17:00