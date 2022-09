Simboli i Open Balkan, tre flamujt e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë të shkrirë së bashku

Kryeministri Edi Rama ndodhet në Serbi, së bashku me delegacionin shqiptar në kuadër të nismës së Ballkanit të Hapur për unifikimin e tregjeve, ku edhe është hapur zyrtarisht panairi “Wine Vision of the Open Balkans”.

Ka qenë Presidenti serb Aleksandër Vuçiç që ka hapur ceremoninë, ndërsa pjesëmarrës përveç Ramës është edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski dhe Dritan Abazoviç, si kreu i qeverisë, ende në detyrë të Malit të Zi. Në shoqërinë edhe të kryeministres serbe Ana Brnabiç, ata kanë vizituar disa nga stendat e ekspozuesve dhe degustuan verërat e tyre. Por, ajo çka ra në sy në nisjet të panairit, ishte zbulimi i logos së re të “Open Balkan”, ose të paktën këtë të lë të kuptosh ajo çka shfaqet pas krahëve të Ramës, Vuçiç dhe Kovaçevskit. Logo është e ndërtuar me gërmat O dhe B, që përfaqësojnë inicialet e “Open Balkan”, ndërsa në to janë shkrirë në një të vetëm flamujt e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Logoja u shfaqe në momentin kur tre liderët u ngjitën në podium për të bërë foton zyrtare të panairit.