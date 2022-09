Rama: Ballkani i Hapur nisma e duhur

Kryeministri Edi Rama është i bindur se “Ballkani i Hapur” është nisma e duhur e cila ka dhe mbështetjen dhe të SHBA-së prandaj ”Askush nuk duhet të bëhet xheloz për ne, askush nuk duhet ta shikojë me dyshim”

Në fjalën e tij pas presidentit Vuçiç Rama tha se fakti që kjo nismë është e duhura dhe fakti që ndodhet dhe ambasadori I SHBA-së në Serbi e përforcon edhe më shumë.

Edi Rama: Tani kjo nismë flet vetë. Kush ka sy për të parë të shikojë, kush ka vesh për të dëgjuar të dëgjojë. Kush ka vizion dhe dëshirë për paqe kupton. Tani jemi gjithmonë e më të përfshirë për të nxjerrë maksimumin nga kjo nisëm dhe i ftojmë të gjithë. Askush nuk duhet të bëhet xheloz për ne, askush nuk duhet ta shikojë me dyshim pse janë ftuar turqit, pse ftohen grekët, pse janë në tryezë hungarezët, pse do të vijën italianët. Do ti ftojmë pa asnjë problem. Rëndësi ka që ambasadorin amerikan e kemi këtu, do ta kemi në çdo samit kështu që jemi të mbrojtur nga çdo keqkuptim që mund të krijohet nga ambasadori amerikan që mund të krijojë pastaj probleme për Ballkanin e Hapur.