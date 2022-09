Kryeministri Rama: Rrisim pagat për administratën dhe policinë./ Paga minimale do të bëhet 34 mijë lekë

Kryeministri Edi Rama dhe zv.kryeministrja Belinda Balluku kanë dalë në një konferencë për mediat, ku kanë prezantuar paketën antikrizë për qytetarët si dhe masat që do të ndërmarrë qeveria për të përballuar krizën energjetike.

“Do të rriten pagat për administratën, për policinë e shtetit dhe për policinë e burgjeve. Paga minimale do të rritet në 34 mijë lekë. Do të indeksohen pensionet e invaliditetit me 7.5%. Ndihma ekonomike rritet me 10%, dyfish ndihmë ekonomike për gratë kryefamiljare me 2 fëmijë. Do indeksojmë me 6% pensionet, indeksimi i dytë brenda 2022”,- tha Rama.