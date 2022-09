Është prezantuar këtë të enjte paketa e antikrizës nga kryeministri Edi Rama, ministrja Delinda Imbrahimaj dhe zv.kryeministrja Belinda Balluku.

Kryeministri Edi Rama bëri me dije se kushdo që harxhon më shumë se 800 kw do të paguajë me çmimin e tregut.

Ndërkohë në prezantimin e kësaj pakete është sqaruar se për konsumin mujor nga 0-800 (Kwh) çmimi (lek) është 9.2. Ndërsa për 801 (Kwh) çmimi final është 42.