Kryeministri Rama thotë se brenda shtatorit do të jepen edhe 9000 karta për fermerë të tjerë përfitues të kësaj skeme në ndihmë të qytetarëve.

Në vijim postimi i plotë i Ramës në Facebook:

MIRËMËNGJES

dhe me lajmin e mirë se mbështetja vijon për fermerët me naftën FALAS, ku deri më sot janë shpërndarë kartat për 27,000 fermerë dhe brenda shtatorit do mbështeten edhe 9,000 fermerë të tjerë, ju uroj një ditë të mbarë