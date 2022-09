Sali Berisha: Stop censurës së shtetit monist!

Ish-kryeminstri Sali Berisha ka reaguar lidhur me urdhrin e Prokurorisë që pengon mediat të publikojnë të dhënat që mund të kenë dalë nga sulmi kibernetik iranian në sistemet digjitale të Shqipërisë.

Në reagimin e tij, Berisha shkruan:

Stop censurës së shtetit monist!

Të dashur miq, pas shpartallimit të plotë, në një agresion të vërtetë nga hakerët iranian të të gjithë infrastrukturës dixhitale dhe nxjerrës në treg të të gjithë të dhënave personale të qytetarëve shqiptarë dhe të dhënave zyrtare sekrete të shtetit të kashtës së Edi Ramës, prokuroria e partisë, me urdhër policesk, urdhëron mediat të mos publikojnë të dhënat e publikuara për mbarë botën.

Dënoj me ashpersinë më të madhe këtë akt antikushtetues, policesk, të Edi Ramës, si një përpjekje të shëmtuar për të rikthyer censurën në Shqipëri.

Shpreh mbështetjen e plotë të Partisë Demokratike për mediat dhe ju bëj thirrje të refuzojnë me guxim çdo përpjekje të regjimit, për të vendosur censurën që karakterizon regjimet moniste si ky i Edi Ramës. sb