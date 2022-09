Limoni, efekti i dobishëm në organizmin tonë

Pema e limonit është një pemë e vogël me gjelbërim të përhershëm që i përket familjes së agrumeve dhe lartësia e saj arrin 5-6 metra. Pema e limonit vjen nga rajoni i Kinës ose Indisë.

Gjethet e saj janë ovale. Lulet e saj janë të bardha dhe erë mjaft të fortë. Limonët, kur piqen kanë ngjyrë të verdhë, ndërsa forma e tyre është vezake ose e zgjatur dhe madhësia e tyre varet nga shumëllojshmëria.

Fruti përbëhet nga perikarpi, i cili është i verdhë dhe përmban vaj esencial aromatik që përdoret në parfumeri. Gjethet përmbajnë gjithashtu vaj esencial. Mishi i frutave është i thartë dhe aromatik. Lëngu i limonit përmban një sasi të madhe vitaminash, veçanërisht vitaminën C. Në të kaluarën, lëngu i limonit përdorej si antiskorbut.

Përveç vitaminës C, përmban vitamina B1, B2, B3, B6, limoni është një surprizë e vogël ushqyese, e pasur me lëndë ushqyese të vlefshme. Mjafton të themi se çdo limon, përveç vitaminave të rëndësishme që përmban, është i pasur edhe me proteina, karbohidrate, kalium dhe minerale si kalcium, fosfor, magnez, silic, kalcium, si dhe kripëra minerale.

Lëngu i tij është një surprizë vërtet e këndshme për organizmin, pasi përveç shijes së nevojshme, që u jep disa ushqimeve “indiferente”, kryesisht mbron organizmin nga një sërë sëmundjesh dhe infeksionesh.

Limonada bën një pije të shëndetshme, veçanërisht kur merret në mëngjes. Konsumimi i përditshëm i ujit me limon ofron shumë përfitime shëndetësore. Përveç shijes së ushqimit tonë “pa ngjyrë”, limoni është edhe një “ilaç” natyral i klasit të parë për parandalimin e një sërë sëmundjesh.

Vetitë e tij antioksidante e bëjnë atë protagonist në luftën kundër llojeve të ndryshme të kancerit. Kjo është për shkak të efekteve të tij të forta anti -kancerogjene dhe megjithëse i atribuohen më shumë veti kimike, përfitimi më i rëndësishëm është veprimi i tij në ciste dhe tumore. Lëngu është një trajtim i kancerit, i testuar në kanceret e të gjitha formave. Përfundimi i studimeve ishte se shkatërron qelizat kancerogjene të 12 llojeve të kancerit, duke përfshirë zorrët, gjirin, prostatën, mushkëritë dhe pankreasin. Gjëja më e rëndësishme që ka treguar hulumtimi është se lëngu i limonit shkatërron vetëm qelizat kancerogjene pa prekur ato të shëndetshme.

Në mbrojtjen e zemrës. Lëngu i limonit përmban kalium. Kaliumi është efektiv në uljen e presionit të lartë të gjakut. Për kthimin e presionit të lartë të gjakut në nivele normale, kombinimi i marrjes më të madhe të kaliumit dhe më pak natrium është edhe më efektiv.

Ka një efekt antipiretik, ndërkohë që konsiderohet si një nga antimikrobikët natyralë më efektivë për luftimin e viruseve, infeksioneve dhe inflamacioneve të ndryshme. Nuk është rastësi, fakti që brezat e vjetër e përdornin për të trajtuar pickimin e insekteve, thumbimet dhe gjithashtu për të “ulur” temperaturën e lartë.

Limoni është një frut i shkëlqyer që ndihmon në luftimin e problemeve që lidhen me infeksionet e fytit, dhimbjet e fytit dhe bajamet dhe ka aktivitet antibakterial.

Lëngu i freskët i limonit nëse aplikohet në zonat e dhimbjes së dhëmbit mund të ndihmojë për të hequr qafe dhimbjen. Masazhimi i tij me lëng limoni në mishrat e dhëmbëve mund të ndalojë gjakderdhjen e mishrave të dhëmbëve. Për gjakderdhjet nga hundët, nëse vendosni një copë të vogël pambuku të njomur me disa pika limoni brenda vrimës së hundës, veprimi hemostatik i limonit do të ndihmojë në ndalimin e gjakderdhjes më shpejt dhe më efektivisht.

Limoni, falë përmbajtjes së tij të bollshme të vitaminës C, është ideal për trajtimin e infeksioneve të dimrit. Limoni rekomandohet në dietat kundër kolesterolit dhe në përgjithësi për një shëndet më të mirë të sistemit të qarkullimit të gjakut.

Marrja e lëngut të limonit mund të shërojë kapsllëkun. Madje dihet se ndihmon në lehtësimin e lemzës kur konsumohet si lëng. Parandalon helmimet sidomos nga butakët dhe vepron si kundërhelm.

Por, veprimi i tij nuk ndalet këtu. Limoni kontribuon në mirëmbajtjen e mirë të enëve të gjakut, përfiton shikimin dhe ndihmon në përthithjen më të mirë të hekurit. Dhe për shkak se është vërtetuar se ka një efekt diuretik dhe veçanërisht një tretje të yndyrës, shumë njerëz e përdorin lëngun e tij edhe gjatë dietës. Së fundi, lëngu i limonit forcon mishrat e dhëmbëve dhe përfiton sistemin muskuloskeletor. Limoni, në vetvete, gjithashtu ndihmon në përthithjen më të mirë të kalciumit.