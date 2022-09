Me këto ushqime do ta mbani larg mjekun

Edhe nëse e qeshura është, siç thonë, ilaçi më i mirë, ka ushqime që forcojnë mbrojtjen e trupit ndaj mikrobeve dhe ndihmojnë në përmirësimin e sistemit imunitar. Ushqimet kanë potencial të jashtëzakonshëm për të kuruar të gjitha llojet e simptomave apo sëmundjeve.

Pra, duhet t’i ndiqni këshillat e mjekut tuaj, por dijeni se ka shumë ushqime që mund të zgjidhni për të ndihmuar në shërimin e çdo gjëje që ju shqetëson. Shihni se cilat ushqime e mbajnë larg mjekun, sipas eatthis.com.

Brokoli

Një nga gjërat më të mira që mund të bëni çdo ditë për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve është të hani perime jeshile si brokoli. Ai është aq i pasur me komponime bioaktive saqë studiuesit e quajnë atë “Kimioparandalimi i gjelbër”.

Rezultatet e studimeve epidemiologjike kanë treguar se një përbërës i quajtur sulforaphane, i cili është i bollshëm në perimet krucifere si brokoli, lulelakra dhe lakra, vepron në nivelin gjenetik për të “fikur” gjenet e kancerit, duke çuar në vdekjen e synuar të qelizave kancerogjene.

Studimet tregojnë se ngrënia e brokolit të papërpunuar ose të gatuar lehtë disa herë në javë mund të zvogëlojë shkallën e kancerit të prostatës, gjirit, mushkërive dhe lëkurës. Për më tepër, hulumtimet sugjerojnë se ngrënia e perimeve të papërpunuara si brokoli lidhet me shanse më të ulëta të kancerit të stomakut.

Spinaqi

Spinaqi është një burim i fuqishëm i luteinës dhe zeaksantinës, dy karotenoidë që një analizë e studimeve në Journal of the National Cancer Institute tregon se mund të ulë ndjeshëm shkallën e kancerit të gjirit kur hahet me bollëk. Kjo perime jeshile është gjithashtu e pasur me folate që rrit ADN-në, një vitaminë B esenciale gjatë shtatzënisë. Një studim i publikuar në revistën PLoS One lidhi nivelet e ulëta të folatit me një rrezik në rritje të kancerit të gjirit.

Fasule

Ndryshe nga burimet shtazore të proteinave, fasulet nuk përmbajnë yndyrna të pashëndetshme. Kjo mund të jetë arsyeja pse një studim i madh epidemiologjik në JAMA Internal Medicine zbuloi se njerëzit që hanë bishtajore të paktën katër herë në javë kishin një rrezik 22% më të ulët të sëmundjeve të zemrës në krahasim me ata që i hanin ato më pak se një herë në javë.

Tërshëra

Konsumimi i rregullt i tërshërës mund të ndihmojë në parandalimin e diabetit të tipit 2 dhe madje mund ta kthejë atë për shkak të efektit të saj në kontrollin e sheqerit në gjak. Tërshëra përmban një lloj fibre të tretshme të quajtur beta-glukan, e cila duket se mbështet shëndetin metabolik.

Në një studim të vitit 2021 të Journal of Functional Foods, studiuesit zbuluan se kur një grup njerëzish me diabet të tipit 2 morën një suplement beta-glukan të tërshërës prej 5 gramë një herë në ditë, ata përmirësonin kontrollin e sheqerit në gjak, reduktuan oreksin e tyre dhe ndiheshin të kënaqur për më gjatë. Ata gjithashtu përjetuan përmirësim të shëndetit të mikrobiotës së tyre të zorrëve, e cila luan një rol të rëndësishëm në shëndetin metabolik.

Mollët

Mollët janë veçanërisht të dobishme për shëndetin kardiovaskular, duke i mbajtur enët e gjakut fleksibël dhe duke ulur presionin e gjakut. Përveç 4,5 gram fibrave për uljen e presionit të gjakut që merrni nga çdo mollë, do të shijoni një ndihmë të shëndetshme të kuercetinës. Gjithashtu, ngrënia e mollëve është një antihipertensiv efektiv.

Boronica

Boronicat janë “pilula” të vogla të fuqishme të natyrës që mund të kundërshtojnë efektet inflamatore të stilit tuaj të jetesës. Manaferrat përmbajnë një klasë të antioksidantëve të quajtur flavonoidë dhe anthocyanins që mund të pengojnë gjenet inflamatore dhe imune. Një studim zbuloi se ky frut i shijshëm lidhet me efekte anti-inflamatore dhe të dobishme në shëndetin vaskular, duke rregulluar sheqerin në gjak dhe përmirësime në ekuilibrin e florës së zorrëve.