Ikja e shqiptarëve me gomone në Angli, do të jetë një nga temat e diskutimeve që kryeministrja e Britanië së Madhe, Liz Truss do të zhvillojë me liderë europianë në një “klub të kombeve” të ri politik javën e ardhshme.

Samiti inaugurues i Komunitetit Politik Evropian (EPC), i propozuar nga presidenti francez Emmanuel Macron, do të takohet në Pragë të enjten e ardhshme. Kryeministrja Truss pritet të diskujtojë me Shqipërinë dhe Francën çështjen e flukseve migratore.