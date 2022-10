I ftuar ne emisionin ‘’Sport Show’’ Nikolin Leka, trajner i kesaj skuadre

Lame pas nje jave te ngjeshur me evenimente sportive dhe me ndeshje shume te bukura. Nje fitore e Vllaznise 3-0 ndaj Flamurtarit, nje shperthim ne minutat shtese te ndeshjes. Po ashtu edhe ndeshja ne fundjave ndaj Lacit me shume raste te humbura por vetem me nje pike ne fund. Java qe sapo ka ardhur do te jete edhe me e bukur nga ana sportive, sidomos per futbollin e femrave. Diten e sotme pritet te mberrij ne Shkoder, ne ambientet e Grand Hotel Europa, ekipi i femrave te Real Madridit. Pritet te jete nje ndeshje e paharruar. Per te folur me shume rreth skuares se Vllaznis se femrave i ftuar ne emisionin ‘’Sport Show’’ ishte Nikolin Leka, trajner i kesaj skuadre.

Leka: Kemi pak emocione por jam i bindur qe do te ikin kur te jemi ne fushen e lojes. Kjo eshte nje ndeshje shume e rendesishme per ne. Te futesh ne 16-shen me te mire te Europes nuk eshte gje e vogel dhe kjo vjen fale punes dhe perkushtimit te shume shume viteve. Jemi duke ju dhene doren e fundit te pregatitjeve qe te nxjerrim nje ndeshje sa me te mire ne fushen e lojes.