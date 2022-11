Meta: Të rinjtë nuk do largohen me gomone kur të largohet banda e Ramës

Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta gjatë një konference të zhvilluar ditën e sotme me gazetarë ka folur për krizën energjetike në vend teksa ka deklaruar se vendosja e fashës 800kWh për konsumin mujor të familjeve dhe biznesit të vogël është një kërcënim absurd.

Po ashtu Meta foli edhe për largimin e njerëzve nga vendi, ndërsa tha se të rinjtë nuk do largohen më nga Shqipëria vetëm kur të largohet mazhoranca, të cilën e etiketoi si “banda e Ramës”.

“Kërcënimi për vendosjen e fashës energjike është një përpjekje populiste për të justifikuar pagimin e energjisë nga qytetarët sipërmarrës që ai kërkon tu vendosë taksën e jashtëzakonshme që janë përballur me shumë problematika dhe i kanë kursyer qindra milionë shtetit. Ndërkohë që kemi këtë klimë represioni ndaj biznesit dhe sipërmarrjes së lirë kemi njëkohësisht dhe goditje ndaj lirisë së medias sidomos kur nxjerrin skandalet e qeverisë. Qytetarët dhe bizneset që ndihen të rrezikuara dhe kërcënuara nga ky sulm arbitrar dhe jo politikë shantazhuese e kësaj bande në pushtet duhet të reagojnë duke nisur me manifestimin e madh të 12 nëntorit e në vazhdimësi pasi ka vetëm një rrugë që të rinjtë të mos largohen me gomone nga vendi dhe është largimi i bandës së Edi Ramës”, u shpreh Meta.