Thirrja e Berishës për ndërkombëtarët: Mos mbështetni regjimin e Ramës, pa votë të lirë s’ka stabilitet në Shqipëri!

“Një mesazh për miqtë, partnerët e Shqipërisë. Opozita shqiptare ka trashëgiminë më të shkëlqyer të bashkëpunimit me ju, vende anëtare të BE, vende anëtare të NATO-s, partneri strategjik kryesor i shqiptarëve SHBA. Sot ju bëj thirrje: Mos mbështetni regjimin e Edi Ramës sepse Edi Rama është armik i votës së lirë të shqiptarëve. Çdo mbëshetje për të është ndëshkim për shqiptarët. Nga ky shesh dua tu deklaroj se Shqipëria nuk do të ketë kurrë stabilitet pa votën e lirë të qytetarëve shqiptarë”.