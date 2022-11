I ftuar në emisionin ‘’Sport Show’’ në Tv1 Channel Rudi Vata, ish futbollist i Vllaznisë dhe i Kombëtares

Lame pas nje jave me nje ndeshje mjaft te bukur te Vllaznise, me klasiken e futbollit shqiptare. Nje nga ndeshjet me te bukura qe kemi pare kete sezon por edhe keto vitet e fundit. Ishte nje loje ndryshe nga se jemi mesuar te shikojme ne futbollin shqiptare. Kishte loje te bukur, shume aksione panvarsisht se mungoi goli. Per te folur me shume per skuadren e Vllaznise i ftuar ne emisionin ‘’Sport Show’’ ne Tv1 Channel Rudi Vata, ish futbollist i Vllaznise dhe i Kombetares .

Vata: Ndeshjen e fundit te Vllaznise isha ne stadium per ta ndjekur dhe kisha shume interes ta shikoja ate ndeshje. Vllaznin e ndjek gjithmone nepermjet lajmeve dhe internetit, Tirane kisha kohe pa e pare. Fillimisht tek po shihja ndeshjen me trishtoi fakti se si dy skuadrat me te medha ne Shqiperi kane kaq pak tifoza ne stadium. Pyetja ime eshte pse tifozeria i eshte larguar futbollit? Kjo eshte nje minus shume i madh per te dy skuadrat dhe per futbollin ne vendin tone.

Vllaznia mu duk me mire se Tirana. Mendoj qe si skuader Tiranes i mungonte karakteri dhe nuk arrita te kuptoj pse i mungonte ajo ‘’shija’’ e zakonshme qe Tirana ka pasur duke e dominuar ndeshjen. Shikova nje Tirane te thjeshte. Nga ana tjeter Vllaznia me nje lojetare si Latifi ne forme te mire dhe si skuader ne teresi shume me e organizuar. Krijoi rastet qe duhet te kesh shume pergatitje ti krijosh karshi nje kundershtari i cili ka qene dominant ne futbollin Shqiptare . Problem me i madh mbetet finalizimi dhe kjo eshte nje nga pikat me te rendesishme qe klubi duhet te punoje. Nese Vllaznia pretendon te fitoje Kampionatin Shqiptare sigurisht qe i duhet nje lojtare goli.