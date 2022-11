Reshjet e shiut në vend, ja si paraqitet situata në qarkun e Shkodrës …

Ju informojme mbi situaten ne Qarkun Shkoder.

Akset rrugore te kontraktuara nga DRV nuk kane probleme ne qarkullimin rrugor.

Nga DRUK Lezhe informohemi se ne argjinatura e kanale kullimi deri tani nuk jane konstatuar probleme.

Nivelet e lumenjve jane poshte gjendjes rrezikut.

Per bashkine Puke deri ne keto momente raportohet te kete deme ne rruget rurale te njesive administrative, shembje skarpatash, gerryerje dhe vershime inertesh nga reshjet e nates se mbremshme, rruget jane te kalueshme.

Ne territorin e bashkise Fushe-Arrez raportohet te kete demtimin e rrugeve auto rurale te NjA Iballe, Fierze, Blerim dhe Qafe-Mali, ku po punohet per venjen ne funksion te tyre, gjithashtu ka patur probleme edhe me furnizimin me energji elektrike ne disa fshatra.