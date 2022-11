Informacion mbi situaten e përmbytjeve në territorin e Bashkia M.Madhe, Bashkia Vau Dejës, Pukë dhe Fushë-Arrëz

Dr UK, Lezhe.

Sasia rreshjeve gjate 24 oreve eshte 120 mm

Hidrovoret Velipoje jane ne pune

Buna nga 8 50 kritiku sot niveli eshte 7.90 , nga mbrem eshte shtuar me 20 cm

Drini 5.65 m nga 7.50 kritiku.

Bashkia M.Madhe ka qene i ndikuar nga shira dhe shterngata shiu. Perrenjte kane pasur prurje te larte por nuk ka pasur probleme .Vazhdon mungesa e energjise elektrike neper fshatrat e Nj.Adm.Kastrat, Shkrel , Gruemire. Shkollat vazhdojne procesin mesimor normalisht me mungesa te vogla frekuentimi te nxenesve per aresye te mos pasjes mundesi te transportit si rezultat i mos levizjes se automjeteve nga perkeqesimi i rrugeve.

Vazhdon rehabilitimi i argjinatures se perroit te Rrjollit ne fshatin Kçar

i Poshtem Nj.Adm.Gruemire me 4 mjete e 20 forca.

Bashkia Puke, vazhdon te kete probleme ne rruget rurale si shkak i shembjeve dhe gerryerjeve, reshjet vazhdojne te jene me intensitet edhe diten e sotme, ka mungese te energjise elektrike ne fshatin Kabash dhe Blinisht Nj.A,Rrape, ne Nj.A, Gjegjan,energjia elektrike rikthyer ne oret vona te nates se mbremshme, vijon te kete reshqitje te siperfaqeve bujqesore ne fshatin Breg Nj. Ad. Qelez.

Ne Qytetin Puke si pasoje e eres se forte dhe shiut te dendur ka fryrje dhe renie te interkapeteve te pallateve demtim te Palestres spotive demtim te interkapetit te shkolles se mesme.

Bashkia F.Arrez, vazhdojne rejshjet e shiut, deri tani problematike mbeten rruget auto rural te Njesive Administrative Fierz, Iball, Blerim, dhe Qafe-Mali te cilat jane demtuar pothuajse komplet dhe qe po punohet per hapjen dhe venjen e tyre ne funksion. Gjithashtu ne disa fshtra ka pasur probleme me energjine elektrike, dhe ne fshatin Dardhe te njesise Blerim kemi rreshqitjen e nje siperfaqie te konsiderushme te tokes bujqesore.

Bashkia Vau-Dejes gjate nates se mbremshme ka patur reshje shiu te shoqerura me shtrengata dhe me bresher.Ka patur rritje te nivelit te perrejve e lumejve. Vazhdon puna per rehabilitimin e struktures rrugore ne Nj.A, Bushat, Vau-Dejes ,Hajmel dhe Vig Mnele.

Autoriteti Verior informon se akset rrugore te kontraktuara nga DRV sipas raportimeve te sipërmarrësve nuk kane probleme ne qarkullimin rrugor. Reshjet e shiut kane shkaktuar rënie te inerteve dhe gurëve ne rruge të cilët pastrohen me mjete dhe fuqi puntore nga sipërmarrësit. Serish kemi fryrje te prrojt në Bzhetë i cili e benë te pa kalueshëm atë segmnt rrugor(Dedaj-Bogë). Kalimi bëhet me rrugë alternative.

Nga Rep Usht Vau Dejes per sot jane ne gadishmeri per nderhyrje si me poshte:

81 forca, 15 mjete dhe 6 motovarka ne drejtimet si me poshte:

Hoten , Njesia Administrative Bushat 7 Forca dhe 1 mjet:

Berdice 27 Forca 5 mjete 2 motovarka.

Kuç, Njesia Administrative Guri i Zi, 20 Forca 3 mjete, 1 motovarke:

Oblike, Njesia Administrative Ana e Malit 27 Forca 6 mjete 3 motovarka.

Nga FNSh, jane ne gatishmeri per nderhyrje:

√ 42 punonjes policie,

6 mjete tip furgon, √ 1 mjet me kalushmeri te larte tip Iveco,

√ 6 varka me motorra.