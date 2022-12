“Protesta e 6 dhjetorit do jetë madhështore”, Berisha: Liderët europianë e dinë se nga vota buron e drejta

Kreu i PD-së Sali Berisha deklaroi sot se protesta e 6 dhjetorit do jetë madhështore dhe se nuk do e lëshojnë bulevardin.

Ai theksoi se liderët europianë që do të jenë në Tiranë më 6 dhjetor për samitin BE-Ballkani Perëndimor, e dinë se nga vota buron e drejta.

“Protesta e 6 dhjetorit do jetë madhështore. Liderët europiane nuk janë si Edi Rama, por të zgjedhur me votën e qytetarëve të tyre. Ata e dinë se nga vota e tyre buron e drejta. Gjithçka është në dorën e protestuesve dhe organizatorëve. Ata do vendosin. Ne bulevardin nuk e lëshojmë”, deklaroi Berisha.