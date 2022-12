Situata e krijuar nga reshjet e shiut gjate 24 oreve te fundit ne territorin e Bashkise Shkoder

Gjate 24 oreve te fundit kemi patur reshje intensive dhe periodike te shiut pothuajse ne te gjuthe territorin te cilat kane ndikuar ne rritjen e niveleve te lumenjve Bune dhe Drin.

Situata ne Bashkine Shkoder eshte si me poshte:

1.Kuota Drin 6.00 me rritje 60 cm

2.Kuota Liqen 7.95 me rritje 50cm

NjA Ana Malit ka permbytje ne nje sip prej 400 Ha

Vijojne pa energji elektrike Pjesa ma e madhe e NjA Ana Malit si dhe fshatrat Beltoje, Mali Hebe NjA Berdice.

Nga OShE informohemi se ekipet jane ne pune per eleminimin e defekteve

Nga Autoriteti Verior informohemi se nuk ka problematika ne akset rrugore.Ka renie inertesh e guresh nga skarpatet e malit ne akset malorë ,por qe po pastrohen nga kontraktoret. Kontraktoret jane ne gadishmeri me mjete e fuqi puntore.

Nga Drejtoria Ujitjes dhe Kullimit informohemi se deri tani nuk ka konstatime per deme ne veprat kullim e mbrojtje nga vershimet

Ndersa nga Bashkite te tjera nuk informohemi per problematika.

Kemi deleguar detyra te gjutha strukturave vendore dhe rajonale per angazhim te shtuar ne ndjekjen e situates te cilen po e monitorojme sistematikisht .