Borë dhe shi, ndryshon moti në ditët në vijim në Shqipëri

Në ditët në vijim nuk do të mungojnë kushtet e paqëndrueshme meteorologjike edhe pse nuk do të mungojnë ditët apo orët me diell.

Java nis e kthjellët dhe shtim vranësirash deri të dendura duke filluar nga orët e mesditës. Reshje shiu të herëpashershme me intensitet mesatar ndërsa në orët e mbrëmjes reshjet e shiut me intensitet deri të lartë në formën e rrebesheve dhe stuhive. Në relievet malore mund të ketë dhe reshje dëbore.

E marta parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura e reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave.