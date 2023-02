49 ditë në pushtet, Liz Truss: Nuk mu dha kurrë një shans realist për të zbatuar planin

Ish-kryeministrja më jetëshkurtër në Britaninë e Madhe, Liz Truss ka thënë se asaj kurrë nuk iu dha një “shans realist” për të zbatuar agjendën e saj radikale të uljes së taksave nga partia konservatore.

Në një shkrim prej 4,000 fjalësh në ”Sunday Telegraph”, Truss u qëndroi planeve të saj për të nxitur rritjen ekonomike, duke argumentuar se plani i saj u rrëzua nga “stabiliteti ekonomik i krahut të majtë”. Ajo tha se nuk ishte “e pafajshme” për zbërthimin e minibuxhetit.

Truss tha se besonte se në afat të mesëm politikat e saj do të kishin nxitur rritjen dhe për këtë arsye do të ulnin borxhin. “Pjesë të mëdha të medias dhe sferës më të gjerë publike ishin bërë të panjohura me argumentet kyçe rreth politikës tatimore dhe ekonomike dhe me kalimin e kohës ndjenja ishte zhvendosur majtas,” shkroi ajo.

Ajo tha gjithashtu se nuk e kishte vlerësuar forcën e rezistencës me të cilën do të përballej ndaj planeve të saj, duke përfshirë planet për të hequr normën më të lartë të tatimit mbi të ardhurat.

“Unë supozova me hyrjen në Downing Street se mandati im do të respektohej dhe pranohej. Sa gabim e kisha. Ndërsa prisja rezistencën ndaj programit tim nga sistemi, e nënvlerësova shtrirjen e saj”,-shkruan ajo.