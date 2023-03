Marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë, ministrja Xhaçka: Prioritet për sigurinë

Ministrja e Europës dhe Punëve të Jashtme, Olta Xhaçka në fjalën e saj në Kuvend u ndalur tek marrëveshja pa firma në Ohër në 18 mars mes Kosovës dhe Serbisë, për të cilin tha se ky është një lajm i mirë. Xhaçka u shpreh se është optimiste për angazhimin konstruktiv e serioz të Qeverisë së Kosovës dhe atë të Serbisë. Xhaçka u shpreh se puna që duhet bërë deri në finalizimin e zbatimit të marrëveshjes, do të jetë komplekse, me sfida dhe do të kërkojë shumë përkushtim, seriozitet por edhe mbështetje nga partnerë e aleatë për të qenë e suksesshme.

”Marrëveshja e arritur në Ohër në 18 mars mes Kosovës e Serbisë është një lajm i mirë për qytetarët e Kosovës, por edhe për të gjithë rajonin tonë. Prandaj, unë dua të marr një moment, të përgëzoj Kosovën, qeverinë e saj, për seriozitetin e treguar, por edhe për guximin e treguar, pasi natyrisht, arritja e një marrëveshje të tillë nuk është e lehtë.

Dua po ashtu të falënderoj Bashkimin Europian, e posaçërisht Përfaqësuesin e Lartë Borrell dhe Përfaqësuesin e Posaçëm Miroslav Lajcak, për të gjithë angazhimin e pse jo, durimin e këmbënguljen, me të cilën punuan për arritjen e marrëveshjes. E padyshim, një mirënjohje e posaçme i shkon edhe Shteteve të Bashkuara dhe Zëvendës Ndihmës Sekretarit Escobar që dhanë padyshim një kontribut të pazëvendësueshëm në këtë proces.

Marrëveshja dhe aneksi duhen zbatuar në tërësinë e tyre, siç parashikon pika 2 e aneksit, jo duke zgjedhur ca dispozita dhe injoruar disa te tjera: nuk duhet te pengohet anëtarësimi i Kosovës ne organizata ndërkombëtare, përfshirë OKB; duhet te njihen dokumentat dhe simbolet kombëtare të Kosovës.

Duke hapur rrugën për avancimin e të dy vendeve në procesin e integrimit europian, do të ndikojë ndjeshëm në konsolidimin e paqes, stabilitetit e bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor”.