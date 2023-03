Rama nga Londra: Të krijojmë një task forcë të përbashkët për të drejtat e punonjësve

Kreu i qeverisë Edi Rama ndodhet në Mbretërinë e Bashkuar për vizita zyrtare.

Kryeministri ka hapur axhendën e takimeve të tij në London School Of Economics. Këtë takim Rama e njoftoi përmes një fotoalbumi të publikuar në rrjetet e tij sociale.

Sipas tij takimi po mbahet për të krijuar një “Task Forcë” të përbashkët për të drejtat e punonjësve dhe jo vetëm.

“Në prestigjiozen London School of Economics për të krijuar një “Task Force” të përbashkët për të drejtat e punonjësve, kontratat e përbashkëta të punës, arsimin profesional dhe politikat rreth emigrimit”- tha ai.

Rreth orës 12:00, kryeministri do të zhvillojë një takim me kryetarin e Dhomës së Komunëve, Lindsay Hoyle. Takimi me homologun Sunak do të mbahet rreth orës 16:00 dhe më pas pritet të ketë një deklaratë për mediat.