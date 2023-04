Benet Beci takim me tregtarët: Bashkia do të ketë rol parësor në zhvillimin ekonomik …

Kandidati per kryetar bashkie Benet Beci ka zhvilluar nje takim me tregtarët e Shkodres, ku shprehet se bashkia do te ndikoje ne zgjidhjen e problemeve te tyre.

Permes nje postimi ne “Facebook” Beci shkruan:

Me tregtarët në Bulevardin ” Bujar Bishanaku”, apo siç e njohim të gjithë, te “Rruga e gjanë”. Derë më derë për të kuptuar cilat janë shqetësimet që ata kanë e si bashkia mund të ndikojë në zgjidhjen e tyre. Besoj fort se bashkia duhet të ketë një rol parësor në zhvillimin ekonomik të territorit, duhet të kemi ide të qarta dhe vullnet për të ecur shpejt!

#shkodrapozitive