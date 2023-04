Shefja e ODIHR sot në Tiranë, takim me Celibashin, ja axhenda

Ditën e sotme pritet të mbërrijë në vendin tonë Audrey Glover, pasi është vendosur të jetë Shefja e Misionit të Vëzhguesve të ODIHR, për zgjedhjet lokale të 14 Majit.

Bëhet me dije se në orën 12:00 ajo pritet që të takohet me kreun e KQZ Ilirian Celibashin, e më pas do të mbajnë dhe një konferencë për mediat.

Gjatë qëndrimit të saj Glover do të zhvillojë takime edhe me drejtues të institucioneve shtetërore, përfaqësues të partive politike.

Audrey Glover do të drejtojë misionin e vëzhgimit të këtij procesi zgjedhor i konsideruar shumë i rëndësishëm për demokracinë shqiptare.