Benet Beci takim me banorët e ish-zooteknikës: Mungesë e plotë të vëmendjes, mirëmbajtjes dhe investimeve në infrastrukturë, koha të shpërvjelim mëngët vetë…

Tek ish-zooteknika, ku banorët jetojnë me mungesën e plotë të vëmendjes, mirëmbajtjes dhe investimeve në infrastrukturë. Nuk mundet askush me e trajtu një pjesë të banorëve si qytetarë të dorës së dytë. Bashkia duhet të kthehet në punë, me kapacitet të plotë e menaxhim të mirë të fondeve. Detyrat e bashkisë, nuk mund të presim me na i zgjidhë askush tjetër, duhet me shpërvjelë mëngët vetë!