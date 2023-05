Viktor Martini mbeshtet kandidatin e partise Socialiste Benet Beci

Viktor Martini nje njeri i persekutuar nga regjimi komunist priti nje dite me pare ne shtepine e tij ministren Elisa Spiropali. Ne nje interviste te dhene nje dite pas kesaj vizite Martini tregoi me shume per viziten e ministers dhe foli rreth zgjedhjeve vendore. Nder te tjera tha se kandidatura me e mire per bashkine Shkoder eshte z.Beci.

‘’Simas tana te dhanunave z.Beci asht nje djal i kulturum qe e njef Shkodren mire, une jam dakort qe populli Shkodres te votoje z.Beci. Populli i Shkodres ka mbetur si gozhda e ndryshkun nen dhe dhe nuk don me leviz. Mos te harrojme se duke votuar per Berishen kemi shkel disa rregulla e deshira te SHBA e cila cliroi Kosoven prej Serbis. Nese Shqiperia ka sot demokraci e ka prej SHBA. Nuk jam as kam me ken me Berishen, se i kam tana provat qe Berisha asht nje diktator i tipit te ri.’’