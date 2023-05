Prestigjozja “Euronews”, rendit Shkodrën mes 6 qyteteve bregdetare europiane të sugjeruar për nomadët digjitalë

Në artikull citohen avantazhet e qytetit tonë të bekuar që nga kultura e dyrrotakut, afërsia me bregdetin, ndërlidhja me Malin e Zi, çmimet e arsyeshme etj. Çfarë nuk përmendet në artikull, por që do të jetë një surprizë e këndshme për to, është mikpritja si askund tjetër!