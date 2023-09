Rastet e kancerit tek të rinjtë po rriten globalisht…

Faktorë të tillë si obeziteti dhe konsumimi i alkoolit po kontribuojnë në një rritje shqetësuese të rasteve të kancerit në nivel global tek të rinjtë, sugjeron një studim.

Studiuesit vlerësuan se midis 1990 dhe 2019, kishte një rritje prej 79% të rasteve të reja të kancerit tek njerëzit nën moshën 50 vjeç.

Megjithatë, normat në Britaninë e Madhe u stabilizuan nga viti 2010 në 2019 me shkallën vjetore të vdekjeve nga kanceri i hershëm “në rënie të vazhdueshme”.

Një ekip nga Universiteti i Edinburgut dhe Shkolla e Mjekësisë e Universitetit Zhejiang në Kinë analizuan të dhënat nga studimi i Barrës Globale të Sëmundjeve 2019 për 29 raste kanceresh në 204 vende dhe rajone.

Ata shikuan rastet e reja, vdekjet, rezultatet shëndetësore dhe faktorët e rrezikut tek njerëzit e moshës 14 deri në 49 vjeç, duke vlerësuar një normë vjetore për çdo vit.

Kishte 3.26 milionë diagnoza të reja të kancerit në mesin e atyre nën 50 vjeç në 2019, një rritje prej 79.1% nga viti 1990. Vdekjet gjithashtu u rritën me 27.7%.

Studiuesit thanë se ndërsa gjenetika mund të luajë një rol, duhanpirja, konsumimi i alkoolit dhe dietat e pasura me mish dhe kripë, por me pak fruta dhe qumësht janë ”faktorët kryesorë të rrezikut”, së bashku me faktorë të tillë si pesha e tepërt, aktiviteti i ulët fizik dhe niveli i lartë i glicemisë.