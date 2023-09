Balla: Nga sot, gjobat e Policisë Rrugore menjëherë në telefonin e qytetarit

Përmes sistemit e-gjoba, çdo drejtues mjeti që kryen një shkelje rrugore dhe ndëshkohet nga shërbimi policor do të njoftohet përmes një mesazhi apo në email, duke pasur mundësinë të shlyejë detyrimin në kohë dhe përfitojë nga ulja e masës së gjobës 50 % kur e paguan brenda 15 ditëve.

Ministri i Brendshëm Taulant Balla, i shoqëruar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku dhe Kreun i Policisë Rrugore të Tiranës, Besmir Qibini, si dhe Policisë Rrugore të Shteti, Altin Qato, teksa inspektuan zbatimin e paketës së sigurisë në shkolla në afërsi të gjimnazit “Ismail Qemali”, sqaroi se si është dhënë zgjidhje shqetësimit të qytetarëve të cilët nuk informohen në kohë për gjobat e vendosura nga Policia rrugore në dëm të tyre.

“Do të duhet që kundrejt konfirmimit të vetë qytetarit të adresës së emalit dhe numrit të telefonit, brenda 7 deri në 10 minuta të marrin njoftimin për masën administrative.

Nëpërmjet saj shmangim abuzimet, pasi kemi shumë ankesa nga qytetarë që vijnë për gjobat, duke pretenduar se është jo e drejtë, se nuk kam qenë në këtë aks rrugor, apo atë parkim”, tha drejtori i Policisë, Muhamet Rrumbullaku.

“Ky është momenti për t’i bërë thirrje çdo qytetari që nëse do të njoftohet për marrjen e penalitetit të shkeljes rrugore, mund të logohet në e-Albania dhe në momentin që kryen një shkelje rrugore mesazhi i vjen në telefon”, apeloi ministri Balla.

Drejtori i Policisë Rrugore Altin Qato shpjegoi se kështu zgjidhet dhe një nga shqetësimet e shumta të qytetarëve, pasi me ndryshimet e fundit në Kodin Rrugor, nëse pagesa e gjobës bëhet brenda 15 ditëve, shkelësi përfiton 50% ulje të gjobës.

Nisma u prezantua pranë shkollës së mesme “Ismail Qemali” në kryeqytet.

“Këtu kemi një nga shkollat më të mëdha të Tiranës, e në kuadër të masave të reja, të Paketës së Sigurisë në Shkolla, e kjo rrugë bën pjesë e perimetrit të sigurisë, sepse është trotuari dhe rruga ngjitur me oborrin e shkollës, që do të thotë se na duhet të rritim prezencën policore, por shpresoj që shumë shpejt me Bashkinë Tiranë me vendosjen e kamerave të sigurisë dhe ato që regjistrojnë shpejtësinë e mjeteve, ato aksesojnë sistemin dhe çojnë gjobën tek Salla e Komandimit dhe plotësohet masa administrative e njoftohet qytetari”, tha kreu i ministrisë së Brendshme.