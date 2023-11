Moti i keq ne gjithe vendin, ja si paraqitet situata ne qarkun e Shkodres…

Gjate te gjithe dites se djeshme, oreve te mbremjes deri ne oret e para te mengjezit kame vijiar reshjet e dendura te shiut te shoqeruara me shtrengata dhe dalje te perrenjve nga shtrati i tyre te cilet krijuan probleme ne territorin e Qarkut Shkoder.

Ne bashkine shkoder, fshati Theth, fshati Nderlysaj si pasoje e daljes nga shtrati te perroit nderlysaj u bllokua segmenti Theth- Nderlysaj, ndersa ne fshaten Buzhale te Bashkise Puke, si pasoje e shkarjes se dherave u demtua kabina e ketij fahati duke nderprere EE, ne disa rruge nacionale kemi patur renie inertesh.

Nga Institucioni Prefektit u kordinua puna me re gjithe strukturat vendore dhe rajonale per stabilizimin e situates ne segmentin e Thethit nderkohe vijon puna e strukturave te OSHE ne terren per riparimin e defekteve te cilat per shkak te ererave te forta kane demtuar shume oinja te furnizimit me EE.

Gjate dites sotme sipas raportimeve nga bashkite situata eshte si me poshte:

Autoriteti Verior nuk raporton probleme ne akset rrugore qe mbulon DRV Shkoder. Gjate nates si rezultat i reshjeve te shiut ka patur renie te inerteve dhe gureve nga skarpatet por pa shkaktuar probleme ne qarkullim. Kontraktoret jane ne gadishmeri me mjete e fuqi puntore.

Ne Bashkin Shkoder

Te tre segmentet e bllokuera nga shembjet e dheut ne rrugen e Thethit u zhbllokuen

Nga Dr Ujitjes KULLIMIT, Lezhe, ibformohemi se niveli Rreshjeve te shiut ka qene 20 mm

Deri tani nuk ka informime per probleme ne sistem kullimi e mbrojtje nga uji

Nivelet jane ne kuota te uleta

Nga OShE, informohemi se

Fidri Gjegjan Nst Fushe Arrez 892 abonente pa energji

Fidri 2 Nst Ças 652 abonente pa energji

Fidri Kelmend Nst Vukpalaj 1318 abonente pa energji.

Kemi abonente pa energji dhe ne zonen e Razmes.

Ne momenin e stuhive qe ndodhin ne zona te ndryshme , per shkaqe sigurie jemi te detyruar te bejme stakime emergjence per arsye qe mos te kemi

Bashjia M. Madhe kane vazhduar reshjet e shiut te shoqeruara me erera deri te forta.

Raportohen per nderprerje te energjise elektrike ne disa fshatra te njesive Ad. Shkrel e Kelmend.

Nuk raportohet per bllokim te rrugeve nacionale apo rurale.

Ne bashiibe Puke vazhdon te kete reshje te dendura shiu, fshati buzhale ka nderprerje te energjise si pasoje e demtimit te kabines elektrike , nderprerje te energjise kane dhe Njesite Administrative Rrape dhe Gjegjan probleme te tjera deri ne keto momente nuk raportohen

Miremengjes.Nga informacionet e

Ne Bashkine Vau Dejes

Njesia Administrative Bushat nuk ka probleme te EC por ka shkeputje te energjise elektrike here pas here ne fshatin Bushat dhe Barbullush, Njesia admin.Hajmel nuk ka probleme, Njesia Admins.Vig Mnele ka renie guresh ne fshatin Mnele e madhe, ndersa ne Njesite Administrative Temal dhe Shllak nuk ka energji elektrike ne te gjitha fshatrat e njesive.Per cdo ndryshim te situates do ju informojme gjate dites.

Vijon te ndiqet situata ne te gjithe territorin e Qarkut nga grupet e ngritura nga strukturat lokale dhe ato rajonale ne terren per te cilen do ju infirmojme periodikisht