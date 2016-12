Dhurata për fëmijët me aftësi ndryshe

Për 25 fëmijë me aftësi ndryshe ne Bashkinë Vau Dejës,shoqata “Rreze Shprese” dhe qendra “Bambi”, organizuan festimet e fundvitit. Ishte një dite ndryshe, një dite qe u solli atyre dhurata, te cilët te shoqëruar me prindërit e tyre, e përjetuan gëzueshëm ketë atmosfere . Alma Topalli, koordinatore e shoqatës “Rreze Shprese” dhe qendrës “Bambi”, bashkëpunoi me donatore te ndryshëm, dhe beri te mundur qe këta fëmije ti bashkoheshin atmosferës se këtyre festave:

Davida Nikolla është një nene, e cila me fëmijën e saj qëndroi disa kohe ne Gjermani. Tani është kthyer dhe fëmijës i jepet ndihme këtu ne qendrën “Bambi”. Ajo kërkon qe kjo qendër ne Vau Dejës te ndihmohet nga shteti, për kujdesin qe tregon ndaj fëmijëve me aftësi ndryshe:

Qendra “Bambi” ka vullnetaret, te cilët shërbejnë pranë saj për fëmijët me aftësi ndryshe. Ata shpresojnë qe vitit 2017 te sjelle për këta fëmije me shume ndihme dhe përkujdesje, qe do te thotë me shume interesim nga organizmat shtetërore.