Vllaznia humbet Muzakën në merkato

Merkato dimërore po shkon drejt mbylljes së saj dhe me të gjitha gjasat në kampin kuqeblu nuk pritet të ketë ndonjë dhuratë për Vllazninë. Një gjë të tillë e bën të ditur në prononcimin e tij për median një ditë përpara ndeshjes me Kukësin vete trajneri Armando Cungu. Madje, ndër të tjera ai thekson se klubi kuqeblu ka qënë pranë marrëveshjes me sulmuesin e njohur tiranas Gjergji Muzaka, por një gjë e tillë nuk u bë e mundur të realizohet.

Ndërkohë, në lidhje me futbollistin me ngjyrë, kongolezin me pasaportë belge, Muleno ai ripërsërit opinionin e tij, gjë që e ka shfaqur edhe herë të tjera duke e cilësuar me probleme në veprimet mbrojtëse, por që në krahun tjetër me të gjitha gjasat drejtuesit e klubit janë të mendimit të mbajnë në skuadër si alternative.

Megjithatë, kur duhen edhe pak ditë nga mbyllja zyrtare e merkatos, opinioni sportiv shkodran dhe më gjërë pritet të njihet më konkretisht nëpërmjet informacioneve të zyrës së shtypit pranë klubit kuqeblu.