Ndihma per 40 familje ne nevoje

Per 4 muaj 40 familje me probleme ekonomike do te mbeshteten me pako ushqimore nga kisha ungjillore ne bashkepunim me foodbank dhe sherbimin social shteteror, i cili ka bere evidentimin e tyre. Projekti synon te kthehet ne nje model qe jo vetem t’u vije ne ndihme ketyre familjeve, por edhe te jape mesazhin tek cdo biznes apo individ qe mund te kontribuoje per te tilla raste.

Familja e pare qe perfitoi nga kjo ndihme, ishte ajo e Adem Sules prej 10 anetaresh, e cila jeton ne kushte tejet te veshtira ekonomike.

Edhe me heret jane shperndare te tilla ndihma per familjet ne nevoje qe ne qarkun e Shkodres kapin nje numer te konsiderueshem.