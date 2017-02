Nisma per te dhuruar ne ndihme te familjeve ne nevoje vijon te shtrihet ne te gjitha shkollat e qarkut te Shkodres, duke ndare keshtu mesazhin “dhurimi nuk te varferon”. Te radhes qe ju bashkuan nismes ishin nxenesit e gjimnazit “28 Nentori” te cilet ju pergjigjen pozitivisht thirrjes se drejtorise se sherbimit social dhe foodbank. Ata dhuruan pako ushqimore te cilat do te shkojne per familjet qe jane te listuara nga sherbimi social me problem te theksuara ekonomike.

Te paret qe i jane pergjigjur pozitivisht kane qene nxenesit e shkollave, por mesazhi shkon edhe per institucionet shteterore e private si dhe bizneset me qellim qe te sherohen sado pak keto plage. Ne qarkun e Shkodres numri i familjeve ne nevoje eshte i larte dhe per kete qellim eshte ndertuar kjo skeme qe t’u vihet sa me shume ne ndihme me paketen jetike.