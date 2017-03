Kontrolli shendetesor falas

Ne qendrat shendetesore te qytetit te Shkodres eshte rritur ndjeshem numri i vizitave per kontrollin baze qe ofrohet pa pagese per grupmoshat nga 35-70, ku mosha e trete ka qene me e interesuar per kryerjen e checkup-it shpjegon mjekja e poliklinikes Hedije Bilali.

Me rastet e deritanishme, problemet me te shumta shendetesore te shfaqura kane qene yndyrnat ne gjak, diabeti, dhe hipertensioni, ku pjesa me e madhe e pacienteve nuk kane pasur dijeni per semundjen.

Me te predispozuar per te kryer kontrollin baze kane qene femrat shton Bilali.

Check-up, parashikon qe te kontrollohet tensioni, niveli i stresit, kolesteroli, semundjet e gjakut, aktiviteti i i zemres, ushqyerja, pesha trupore dhe shume te tjere. Ndaj mjeket iu bejne apel qytetareve tu drejtohen qendrave shendetsore per te kryer kontrollin baze, pasi ekzaminimet e kryera kane standart nderkombetare.