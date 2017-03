Duka: Me pistën, përfundon “Loro Boriçi”

Paqartësive rreth përfundimit te plote te investimit ne stadiumin “Loro Boriçi” u ka dhëne përgjigje vete Presidenti i Federatës Shqiptare te Futbollit, Armando Duka. Ai theksoi se me ndërtimin e pistës, projekti nga ana e kësaj federate konsiderohet i përfunduar, ndërsa bashkia mund te vazhdoje me projektet e saj.

Për Presidentin e Federatës Shqiptare te Futbollit, Armando Duka, as administrimin e këtij stadiumi nuk ka shume rendësi se kush do ta beje, pasi kryesorja është qe ne radhe te pare ai ti shërbejë sa me mire Vllaznise dhe tifozerise shkodrane.

Edhe pse kane kaluar 8 muaj nga ndërtimi i stadiumit “Loro Boriçi” mes Bashkisë Shkodër dhe Federatës Shqiptare te Futbollit, akoma nuk është zyrtarizuar përfundimisht mënyra e administrimit, ndaj përgjegjësia për ketë vazhdon te përcillet nga Shkodra ne Tirane dhe nga Tirana ne Shkodër !