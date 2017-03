Kontrate Sociale per te rinjte

Ne nje kohe qe jeta e te rinjve ne Shqiperi eshte e mbushur me pasiguri, papunesi apo veshtiresi per tu arsimuar, pasi ka nje mungese te theksuar te pjesemarrjes se tyre ne vendimmarrje aty ku diskutohen dhe miratohen ligje, Rrjeti Kombetare per te rinjte ne Shqiperi ne bashkepunim me Shtepine e te Drejtave te Njeriut po punojne per pergatitjen e nje Kontrate Sociale Kombetare per te rinjte. Ky dokument ka per qellim qe te permbledhe kerkesat dhe pritshmerite e tyre, qe te kthehen ne nisma konkrete te partive politike thote Klaudio Pulaha.

Te rinjte kane qene mjaft te interesuar te behen pjese e ketyre takimeve, pasi e ndiejne nevojen per te ndryshuar realitetin e tyre ne vendin tone, shton Pulaha.

Kjo kontrate konsiston ne organizimin e e 12 konsultimeve publike ne te gjitha qarqet e Shqiperise, te cilat do t’i paraprijne forumeve dhe takimeve pubike qe te rinjte do te kene me kandidadet per deputet, si dhe me kryetaret e partive politike.