Rama: Ademin se marr as magaziniere

Votën në 18 qershor, e cilësoi si momentin kur do t’i jepet fund kthetrave në drejtësi. Nga Shkodra Edi Rama nuk kurseu ftesën për votuesit demokrat që të behen pjese e proçesit zgjedhor, ndonëse opozita ka vendosur të mos marrë pjesë.

Nuk hezitoi t’i përgjigjet Voltana Ademit, me të cilën nga afër por edhe në distancë sulmet politike i ka patur këtë periudhë të vazhdueshme.

Më pas u kujdes që të rreshtojë investimet e realizuara por edhe projektet që sipas tij do të ndryshojnë realitetin në veriun e vendit. Nga rruga e Velipojës, tek liqeni i Shkodres ishin disa nga këto investime.

Përpara nisjes së takimit në pedonalen e Shkodres, Edi Rama u prit me protesta nga të rinjtë e forumit demokrat. Me pankarta në duar ata i kërkonin ti jepet fund blerjes së votës, jo zgjedhje me drogë dhe Shkodra i thotë jo krimit. Protesta e tyre tek ura e Bahçallekut u monitorua nga policia dhe FNSH.