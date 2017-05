Lezhe, studentet pa bursa

Ndonese viti akademik është drejt përfundimit dhjetra studentë nga Lezha ende nuk kanë marre bursat. Ngerçi është krijuar nga disa fakultete të cilat nuk pranojnë që të ekzekutojne vendimin e Keshillit bashkiak të Lezhës me pretendimin se është marrë jashtë afateve ligjore. Çudia qendron tek fakti se edhe pse pjesë e të njejtit universitet fakultetet veprojme me dy standarte ku disa pranojnë ekzekutimin e vendimit ndersa disa të tjera jo. Për N/kryetaren e Bashkisë së Lezhës Alfria Marku e gjithë ngaterresa ka ardhur për shkak të një vendimi nga ministria e Arsimit e cila me daten 31 mars, kohe kur ishte edhe afati i fundit për shqyrtimin dhe miratimin e bursave, sjell nje shkres zyrtare për shtimin e bursave me 10 kuota për këtë vit akademik. Për këtë arsye keshilli i bashkisë shtyn mbledhjen për dy ditë me vonë për përfshirjen e kuotave të reja. E ndodhur në këto kushët Bashkia e Lezhë i ka derguar Keshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Arsimit një shkresë ku i kërkon gjetjen e një zgjidhje për këtë situatë.

Nen Kryetarja e Bashkisë i bën thirrje Ministres së Arsimit Lindita Nikolla, njeheresh kandidate për deputete ne Lezhe, që në vend që të merret me fushatë të zgjidhë hallet e studenteve.