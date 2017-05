Meta: LSI merr 34 mandate

“LSI forcë e parë” është sllogani që po shoqëron të gjithë drejtuesit e lartë të kësaj partie. Ish kryetari i saj Ilir Meta e beson, kur permend shifrat e rezultatit që do të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit.

Kreu i kuvendit ka një tjetër mendim me analistët që në gjithë këto ditë janë shprehur se marrëveshja e dy partive të mëdha synon të dëmtojë Lëvizjen Socialiste për Integrim.

Thumbues në përgjigje tregohet edhe kur pyetet se a ndjehet përgjegjës qe me refuzimin e vazhdueshëm të aleancës parazgjedhore me PS-në detyroi Edi Ramën të bënte marrëveshje me demokratët?

LSI mbetet e hapur ndaj të gjithëve sa i përket bashkepunimeve kujtoi Meta, duke u munduar të tregojë se në skenën politike nuk ka ndryshuar asgjë.