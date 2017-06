Bajza i jep mbeshtetjen Anton Kokaj

Kandidatët e partisë demokratike në qarkun e Shkodres kanë vijuar takimet elektorale në bashkinë e Malësisë së Madhe, ndërsa jane ndalur në një takim mjaft entuziast në Bajzë të Kastratit. Përpara qindra banorëve të Bajzës, kandidati për deputet Anton Kokaj i shoqëruar nga dy djemtë e tij, ka theksuar se Malesia e Madhe ka nevoje për njerez që i sherbejnë dhe jo per njerez qe perfitojne nga ajo.

Nga Bajza, Kokaj i ka drejtuar një apel ish bashkëpunetorëve të partisë demokratike që tashmë i kanë kthyer shpinën kësaj force politike që të bashkohen me republiken e re dhe të mos vijojnë të mashtrohen me rilindjen.

Kandidati i se djathtes Anton Kokaj mori mbeshtetjen qindra banoreve te Bajzes se ata janë përkrah tij si mbështetje e fuqishme me 25 Qershor ndersa i premtuan se fitorja do te filloj nga Bajza e me pas ne te gjithe Malesine.