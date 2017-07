Vllaznia rinovon edhe me Gocajn, Pjeshken dhe Gurishten

KF VLLAZNIA VIJON ME PROCESIN E RINOVIMIT TE KONTRATAVE

Edhe gjate dites se sotme, ne zyrat e KF Vllaznia ka vijuar procesi i rinovimit te kontratave me futbollistet aktuale te Vllaznise. Pas Antonio Markut qe ka firmosur pasditen e djeshme, te njejten gje kane bere sot edhe Olsi Gocaj, Denis Pjeshka dhe Erdenis Gurishta. Ky proces do te vijoje edhe ne ditet e ardhshme.