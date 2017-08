Aksidentohen dy mjeteve ne Stajka

Lendohen lehte drejtuesit, njeri mjet perfundon ne kanal

Nje aksident automobilistkik pa pasoja nje njerez ka ndodhur paraditen e se merkures, rreth ores 11:30 ne Fshatin Stajka te bashkise Vau Dejes. Dy automjete, nje Ford me targe AA324JP dhe nje Benz me targe AA560MB kane qene duke levizur kur jane perplasur me njera tjetren dhe per pasoje njeri nga automjetet ka perfunduar ne kanalin anesor të rrugës.

Të aksidentuarit kanë marrë lendime të lehta dhe u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodres, ku ndodhen nën kujdesin e bluzave të bardha. Grupi ekspertizës i cili mbërriti në vendgjarje nisi hetimet mbi shkaqet e këtij aksidenti, ku sipas të dhënave të para dyshohet se përplasja erdhi pasi nuk u respektua distanca e kërkuar nga njeri mjet prej tjetrit. Stina e veres ka shtuar fluksin e levizjeve, e per pasoje edhe numri i aksidenteve është rritur, ku vetëm në 48 orët e fundit janë shënuar 4 të tilla me 4 shtetas të plagosur rende dhe 8 të tjera me lendime me të lehta. Pjesa më e madhe e ketyre aksidenteve kanë ardhur si pasojë e mosrespektimit të rregullave të qarkullimit, kryesisht shpejtësia, parakalimet e gabuara apo daljet e pakontrolluara në rrugë.