Burg pa afat per P. Pjetrin. Vrau bashkefshatarin per ujin vadites

Burg pa afat per Pjeter Pjetrin, plagosi me pasoje vdekjen me pas te 50 vjeçarit Mhill Pali pas nje konflikti per ujin vadites.

Seanca gjyqesore u zhvillua pa pranine e mediave dhe 50 vjeçari ashtu si ne komisariat edhe perpara togave te zeza pranoi krimin. Ngjarja ndodhi ne “Fushe Cukal” te bahkise Vau Dejes dhe si prove materiale u gjet edhe arma krimit. Pjeter Pjetri u dergua ne burgun e Shen Kollit ku do te qendroje deri ne permbyllje te shqyrtimit te ceshtjes se tij dhe denimit perfundimtar nga drejtesia per plagosje me dashje me pasoje vdekjen dhe armembajtje pa leje.