Fushe Arrez, kanosen me arme te afermit me njeri tjetrin

Pukë- Fushë Arrëz

Informacion Paraprak

Më datë 11.08.2017, rreth orës 11:15, kemi marrë njoftim se në dalje të qytetit Fushë Arrëz, në rrugë, ka të shtëna me armë zjarri.

Nga informacionet paraprake behet me dije se shtetasit B. Gj. dhe B. Gj. kanë kanosur me armë zjarri (duke qëlluar në ajër), shtetasit P. Gj. dhe E. Gj. të cilët kanë qënë duke lëvizur me makinë.

Të dy palët e përfshira në konflikt janë banues në qytet Fushë Arrëz dhe në lidhje fisnore, ku mesohet se konflikti ka ndodhur për motive të dobëta edhe me parë

U bë shpallja në kërkim dhe po punohet për kapjen e autorëve dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.