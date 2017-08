Grupi i vllaznise ka deklaruar nje tjeter sulmues Charles Atsina.

Nje tjeter perforcim per ekipin tone. Sulmuesi Charles Atsina ka gjetur akordin me drejtuesit e klubit dhe me pas ka firmosur kontraten e ofruar nga ato. Kesisoj, ai do te jete pjese e Vllaznise per sezonin e ardhshem, me opsionin per ta zgjatur edhe nje tjeter. Mire se erdhe Charles!