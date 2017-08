Juventus kompleton transferimin e mesfushorit, Matuidi pasdite vizitat mjekësore.

Juventusi është prej kohësh në kërkim të një mesfushori dhe kjo u pa qartë nga oferta e bardhezinjve për holandezin e Romës Kevin Strootman. Kryeqytetasit nuk e konsideruar të arsyeshme një trativë me kampionët në fuqi dhe për këtë arsye Juventusi hodhi grepat diku tjetër.

Sipas gazetarit italian Gianlucca Di Marzio, bardhezinjtë kanë kompletuar kalimin e francezit Blaise Matuidi nga Paris SG. Di Marzio, përmes faqes zyrtare, ka dhënë të gjitha detajet e marrëveshjes që do të sjellë 30-vjeçarin në Torino: “Tani gjithçka është gati, Blaise Matuidi është i gatshëm për t’u bërë një lojtar i ri i Juventusit me një marrëveshje të plotë midis palëve. Mesfushori pritet këtë pasdite Të kryejë testet mjekësore dhe nesër prezantimin me klubin Juventusit.”