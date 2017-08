PS mbledh Asamblenë, priten emrat e ministrave të rinj

Partia Socialiste mbledh sot asamblenë e përgjithshme të saj, prej nga pritet të dalin edhe emrat e qeverisë së re.

Mesohet se çelja e punimeve të Asamblesë do të bëhet nga Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryetari i Asamblesë, Ruçi.

Më pas, do të jetë Balla ai që do të bëjë një raportim nga grupi i punës për veprimtarinë parlamentare, ndërsa Milva Ekonomi do të paraqesë një raport për dëgjesat publike.

Mesohet se axhenda do të vazhdojë me Niko Peleshin, i cili do të paraqesë një raport për ristrukturimin e institucioneve. Më pas, Arben Ahmetaj do të paraqesë një raport për lehtësimin e procedurës burokratike, ndërsa Blerina Gjylameti do të bëjë publike bilancin e zgjedhjeve dhe raportin për organizimin elektoral të PS.

Sipas burimeve , në asamble do të bëhet edhe miratimi i projektvendimit për zgjedhjet e reja në PS, ndërsa fjala përmbyllëse do të mbahet nga Rama për bilancin e zgjedhjeve dhe sfidat e 4-vjeçarit.

Kabineti i ri qeveritar pritet të jetë shumë më i vogël nga sa është deri tani me 19 ministri dhe një zëvendës kryeministër, ku shumë prej këtyre dikastereve do të shkrihen apo do t’i bashkëngjiten ministrive të tjera.