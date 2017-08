Qeveria e re/ Kejdi Mehmetaj-Ramës: Integrimin nuk e njihte as si term, ndërsa arsimin ka vendosur ta fundosë

Pas zyrtarizimit të emrave të rinj të qeverisë “Rama 2” ka ardhur dhe reagimi i deputetes Kejdi Mehmetaj.

“E vetmja gjë që kuptuam nga qeveria e re është që s’ka plan, s’ka as prioritete. Prioriteti i vetëm për kryeministrin është të kënaqë ata që u munduan shumë këtë fushatë për të shpërndarë lekët e drogës e përdorur krimin si presion për qytetarët. Vetëm një kryeministër si ky i yni, mund të flasë me orë të tëra për emra dhe as disa sekonda për ekonominë e vendit, integrimin apo edukimin. E ç’them edhe unë, integrimin nuk e njihte as si term, ndërsa arsimin duket se ka vendosur ta fundosë përfundimisht. Fatkeqsi!”,-shkruan Kejdi Mehmetaj